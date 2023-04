In ‘Bestemming X’ was geen enkele uitdaging te veel voor Gino: “Toen ik met mijn vrouw mocht bellen, ben ik helemaal ingestort”

TV Escorte Lisa vertelt over haar eerste keer met een klant in ‘Alloo SEXpliciet’: “Toffe herinne­ring”

Luk Alloo gaat samen met escorte Lisa in ‘Alloo SEXpliciet’ naar de kamers waar ze haar eerste klant ontmoette. En daar kijkt ze met een positief gevoel op terug, zoals je kan zien in bovenstaande video. “Ik vind dat een leuke herinnering”, zegt ze. “Ik was wel heel zenuwachtig, maar het ging heel goed omdat het een heel lieve man was.”