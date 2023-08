IN BEELD. ‘Tien om te zien’ neemt nostalgische trip naar jaren ‘90 met megahit van The Dinky Toys en ‘Bailando’

TV STREAMING­TIP. ‘The Lost Flowers of Alice Hart’: hoe bloemen kunnen helen

Sigourney Weaver is intussen 73, maar aan haar pensioen denkt de New Yorkse nog niet. Eind vorig jaar was de ‘Alien’-actrice te zien in de James Camerons blockbuster ‘Avatar: The Way of Water’, en nu stelt ze alweer een volgend project voor. Veel persoonlijker dit keer.