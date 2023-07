IN BEELD. ‘Reporter’ Zita Wauters legt papa Koen het vuur aan de schenen op ‘Zomerhit’: “Aan haar tong zal het zeker niet liggen”

Koen Wauters kwam met Clouseau het nummer ‘Anne’ zingen dat in 1989 de Radio2 Zomerhit won. “Ik voel dat ons Zita heel erg op haar gemak is”, zegt Koen. “Ze is rustig genoeg om leuke en vlotte vragen te stellen. Aan haar tong zal het zeker niet liggen (lachje). Bovendien is ze niet snel onder de indruk van mensen. Ja, ik ben een trotse vader als ik haar hier zie rondlopen. Al zoeken we elkaar niet voortdurend op. Zij doet haar ding, ik het mijne. Zita haat het om maar al te vaak de dochter van te zijn. Ze wordt daar al extra door bekeken, de lat ligt dan precies hoger terwijl ze stap per stap alles moet leren en ontdekken.”