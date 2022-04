IN BEELD. Katrien De Becker neemt afscheid van ‘Thuis’ en dit handige tv-trucje werd gebruikt bij haar exit

Op de foto’s die bij Katriens exit achter de schermen werden gemaakt, is te zien hoe de actrice verrast werd door haar collega’s met wie ze de voorbije vier jaar op de set in Leuven stond. Na haar allerlaatste scène die in het decor van Boowie werd opgenomen, kwamen zo’n 50 collega’s de actrice onder luid applaus uitzwaaien en met een bloemetje verrassen. De crew van zowel voor als achter de schermen, was daarvoor speciaal naar de studio’s gekomen. Katrien werd niet alleen overladen met knuffels, maar ook met cadeautjes. Aangezien haar personage bij het bedrijf Bowie werkte, had de actrice het voorbije jaar op de set vooral contact met Christophe Haddad (Bob) en Mathias Vergels (Lowie). Van die eerste kreeg ze een zelfgemaakte tekening, van de tweede een pakkende afscheidsbrief. Marleen Merckx (Simonne) trakteerde Katrien op een zelfgebakken taart. An Vanderstighelen (Sam) gaf een afscheidsspeech. Die was zo pakkend dat Katrien erg aangedaan was en nadien huilend in haar armen viel.