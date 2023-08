IN BEELD. K3 zonder nominatie toch op podium en Las Ketchup zingt oude hit in 'Zomerhit’

Showbizz Dziubi uit ‘Blind getrouwd’ spreekt voor het eerst na breuk met Brecht: “Mijn trouwring kader ik in”

“Het was niet fijn om aan onze ouders te vertellen dat we uiteengingen, maar ze begrepen het wel.” Dat zegt Dziubi Steenbergen (29) uit ‘Blind getrouwd’ in ‘Dag Allemaal’. Na Brecht reageert hij nu ook, voor het eerst, op hun stukgelopen huwelijk. “Brecht kon me niet helemaal geven wat ik van een relatie verwacht”, geeft Dziubi eerlijk toe. Een gesprek over de pijnlijke breuk, zijn huidige relatiestatus en zijn amoureuze toekomst.