IN BEELD. Hartelijk weerzien tussen twee gewezen VTM-omroepsters in backstage van ‘Tien om te zien’ en opnieuw een jarige presentator

TV Jeremy Sostheim uit ‘Shalom Allemaal!’ is getrouwd met zijn Chana

De Joodse Jeremy Sostheim uit ‘Shalom Allemaal!’ is getrouwd met zijn Chana. De twee gaven hun jawoord in de Grote Synagoge Romi Goldmuntz in Antwerpen. Zijn wilde dreadlocks is hij kwijt op vraag van zijn schoonouders, maar hij heeft er een levenspartner voor in ruil gekregen.