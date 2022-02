IN BEELD. Gers Pardoel en vriendin wonen finale ‘Dancing With the Stars’ bij

TV Pieter Casteleyn speelt de gaybasher in ‘Thuis’: “Omdat ik op mannen val, besef ik dat er mij ook zoiets kan overkomen”

In ‘Thuis’ is vrijdag eindelijk duidelijk geworden wie de leider is van de bende gaybashers, die in de serie al een tijd voor blind geweld zorgt. Rechtenstudent Robrecht had de politie op een dwaalspoor gezet door bij de aanval op Niels en Joren als reddende engel op te dagen en ook wat meppen te incasseren. Maar vrijdag werd duidelijk dat hij zich daarmee enkel een alibi wilde bezorgen, omdat hij wel degelijk de boeman is. Acteur Pieter Casteleyn, die op mannen valt en ook al kreeg af te rekenen met homohaat, heeft er geen probleem mee om nu zelf een gaybasher te spelen.

11 februari