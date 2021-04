IN BEELD. Deelnemers van ‘Huis Gemaakt’ nemen woonkamer onder handen

Laakdal - Kenny & Amber

Kenny en Amber hebben zich uit de naad gewerkt om hun droomwoonkamer te maken. Amber is alvast content: “Dat is toch mooi, hé?”, klinkt het. “Ik vind dat dit echt gezelligheid uitstraalt: niet te veel licht, een gezellig zithoekje." Maar Kenny is kritischer. “Ik weet dat ik het veel beter kan", zegt hij. “Dat is het probleem. Als ik het gevoel had dat ik alles had gedaan wat ik kon, dan zou ik me erbij neer kunnen leggen. Maar ik weet dat ik beter kan."

VOOR

Volledig scherm De woonkamer in Kortrijk: voor © VTM

NA

Volledig scherm De woonkamer in Kortrijk: na © VTM

Kortrijk - Harry & Jerina

Na acht lange dagen zwoegen, kunnen Harry en Jerina tot rust komen in hun droomwoonkamer. “Het was echt zot, blij dat ik ervan af ben", klinkt het bij een duidelijk opgeluchte Jerina. “We zijn vrij slecht gestart in de living, maar het is gelukt." Ook Harry is blij: “Ik ben er echt blij mee. Ik vind het heel goed gedaan."

VOOR

Volledig scherm De woonkamer in Laakdal: voor © VTM

NA

Volledig scherm De woonkamer in Laakdal: na © VTM

Lokeren - Antje & Ruben

Antje en Ruben zwoegden 8 lange dagen om hun droomwoonkamer te realiseren. “Het is wel gelukt", zegt Ruben. “Wat hier staat, is wel goed." Antje moet zelfs een paar traantjes laten. “Ik ben heel moe", zegt ze. “Die tranen zijn van opluchting. Ik dacht echt dat we niet klaar zouden zijn." Dat beaamt ook Ruben: “Ik heb het van in het begin gezegd, hé. Tot de laatste minuut." Al heeft hij van één ding spijt: “Ik had wel nog graag het stof afgedaan.”

VOOR

Volledig scherm De woonkamer in Lokeren: voor © VTM

NA

Volledig scherm De woonkamer in Lokeren: na © VTM

