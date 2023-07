IN BEELD. Achter de schermen bij ‘Tien Om Te Zien’: zoon Bart Van den Bossche eert vader met ‘Ga met me mee’

TVDe zomer van 2023 klinkt als muziek in de oren. Letterlijk zelfs. Maandag werd in Westende de aftrap gegeven van het nieuwe seizoen van ‘Tien Om Te Zien’. Willy Sommers, Anne De Baetzelier, Aaron Blommaert en Laura Tesoro leiden weer alles in goede banen, maar het iconische muziekprogramma draait toch vooral rond de artiesten en die waren massaal aanwezig. Wij gingen de sfeer opsnuiven in de coulissen.

Verrassing van formaat tijdens de eerste opname van ‘Tien om te zien’. Arno Glorie, de zoon van de betreurde Bart Van den Bossche zong een van zijn grootste hits om zijn vader te eren: ‘Ga met me mee’. Het publiek zong het refrein luidkeels mee: “Jij bent de zon, jij bent de zee,...”

Willy Sommers straalde. De charmante zilvervos is klaar voor zijn twintigste editie als presentator, maar beleefde zijn absolute topzomer in 2006 en hield daar een geweldige anekdote aan over. “Ik moest dat jaar voor het eerst niet presenteren,” klinkt het. “En dus kon ik eindelijk eens met Cindy en de pas geboren Luka op vakantie. Zij waren reeds ter plekke en ik kwam samen met een vriend achterna per auto. We arriveerden net bij de Spaanse grens toen mijn telefoon ging. Het was Jos Van Oosterwijck. “Willy, uw nummer is binnengekomen in de hitlijst. Ik verwacht u maandag bij ‘Tien Om Te Zien.’ Ik antwoordde: “Maar Jos, ik ben met vakantie.” “Da’s dan jammer voor u,” zei hij. Toen heeft mijn vriend beslist terug te rijden. Die maandag mocht ik voor het eerst ‘Laat De Zon In Je Hart’ zingen. En alle weken erna opnieuw. Allemaal dankzij die vriend.”

Metejoor kwam samen met de Nederlandse Hannah Mae. De zangeres waarmee hij ook samen voor de Nedererlandse royals zong op Koningsdag. “En ons liedje is nog dagelijks te horen op de Nederlandse radio,” lacht ze. Ondanks het regenweer, verschijnt Metejoor in korte broek. “Ik vertik het om een lange broek te dragen in de zomer, het moet maar goed weer worden.”

Voor Gustaph, onze Belgische zending op het afgelopen Eurovisiesongfestival, is het de eerste keer dat hij op het podium van Tien Om te Zien staat. “Een speciaal gevoel, want als kind keek ik elke week naar het muziekprogramma.” De zanger bracht uiteraard zijn nummer ‘Because Of You’. “En neen, ik ben het nog niet beu. Het blijft een groot plezier en het publiek reageert tof.”

“Ik ben graag aan zee, maar tegenwoordig is het vooral om op te treden”, aldus Maksim die tijdens het wachten een partijtje darts speelt. Iets wat de zanger goed kan, want hij won het tweede seizoen van ‘BV Darts’.

Erik Goossens genoot backstage van een biertje aan de zijde van Bieke Illegems. Dat kan nu. Dertig jaar geleden heerste er ‘Leopold III’-koorts in Vlaanderen. “Dat waren waanzinnig toestanden,” klinkt het lachend. “Ik heb daar destijds erg van genoten, maar nu mag het wat rustiger.” En met andere muziek. ‘Blijven Dromen’ heet zijn nieuwe single. “Een heel ander soort muziek,” klinkt het. “En dat is altijd wat zoeken.” Al kruipt Erik binnen 2 weken wel nog één keer in zijn oude rol. “Dan komen we hier nog één keer met ‘Leopold III’. Eén keer. En een laatste keer.”

Christoff kan rekenen op de steun van zijn goede vriend en ‘Blind Getrouwd’-deelnemer Joren. “Het grappige is dat ze altijd één van ons twee herkennen”, klinkt het bij de zanger. Op het podium staan de twee niet, maar ze gaan wel samen zes dagen de zomerbar Salida uitbaten. “De reservaties lopen heel vlot binnen. Het is nu al meer dan drie vierde vol.”

“Vorig jaar ging ik dood van de zenuwen, maar nu ik al wat meer kilometers achter de rug heb is mijn zelfvertrouwen toch groter”, zegt Berre.

CAMILLE had het duidelijk nog koud tijdens de repetities. De kap van haar roze trui bleef gedurende het hele lied op.

Helmut Lotti geniet van het lekkere fruit in de backstage. “Ik ben blij dat ik mag optreden, want het is niet meer zo makkelijk voor artiesten van mijn generatie om een plekje te hebben bij ‘Tien Om Te Zien’”, zegt de zanger die de hardrock-ballad ‘Still Loving You’ van Scorpions brengt. “De reacties zijn heel positief.”

