IN BEELD. 3.400 fans beleven samen met de cast de seizoensfinale van 'Familie' in Kinepolis Antwerpen

'The Last of Us' krijgt eigen attractie

Wie helemaal in de ban was van de veelbesproken HBO-serie ‘The Last of Us’ (bij ons te streamen via Streamz) of ettelijke uren met een console in de hand voor tv zat, overweegt misschien best een tripje naar de Verenigde Staten deze herfst. Het wereldberoemde themapark Universal Studios heeft namelijk aangekondigd dat de succesvolle horrorfranchise een eigen attractie krijgt tijdens het halloweenseizoen.