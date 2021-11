In ‘Bake Off Vlaanderen’ stijgt de spanning dankzij de intrede van James en Dorian

TV RECENSIE. ‘Hawkeye’: “Er zit meer in een tweede­rangs­per­so­na­ge dan u denkt”

Thor is een god, Iron Man is een miljardair en Hawkeye (…), wel, hij heeft een pijl en boog. Het internet produceerde al bakken vol memes die de draak steken met de ietwat saaie superheld zonder superkrachten. Kan Disney+ erin slagen om van een personage dat van nature niet genoeg star power bezit om een filmpubliek te lokken, de nieuwste tv-hit te maken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

9:38