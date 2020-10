In 56 landen ‘meest bekeken’, nu ook bij ons: deze Russische Netflixreeks laat kijkers niet meer los

Film Waarom de film ‘V For Vendetta’ plots weer massaal bekeken wordt: “Gelijke­nis­sen met 2020 zijn huivering­wek­kend”

16 juli Sinds de film ‘V For Vendetta’ uit 2005 in verschillende delen van de wereld op Netflix is verschenen, duikt de thriller steevast weer op in lijstjes van meest bekeken films en series. Merkwaardig, al is daar volgens de kijkers een gegronde reden voor: zij zien “huiveringwekkende gelijkenissen” met de huidige situatie waarin de wereld zich bevindt. ‘V For Vendetta’ speelt zich namelijk af in 2020, waar Engeland veranderd is in een totalitaire staat, na een reeks terroristische bedreigingen en een dodelijke virusuitbraak.