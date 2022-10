Immense kritiek op nieuw seizoen ‘The Crown’, waarin Diana’s laatste dagen pijnlijk worden uitvergroot: “Dat deze haatcampagne uitgezonden mag worden...”

TVVolgende maand verschijnt het vijfde seizoen van ‘The Crown’ op Netflix. De populaire reeks, die het leven van de Britse koninklijke familie in beeld brengt, heeft intussen de jaren 80 en 90 bereikt. De pijnlijkste periode die de monarchie ooit heeft gekend, zeker voor koning Charles. “Dat ze zo’n haatcampagne net nu durven uitzenden, is schandalig”, menen critici.

Er is nog geen seconde van uitgezonden, en toch is het nieuwe seizoen van ‘The Crown’ nu al controversieel. In seizoen vijf krijgen we te zien hoe het misloopt tussen (toen nog) prins Charles en prinses Diana. Niet alleen hun scheiding, maar ook Diana’s veelbesproken interview met de BBC, haar depressie en eetstoornis én haar tragische laatste uren worden tot op het bot uitgespit. Dat ze daar net nu mee op de proppen komen - nu ‘prins Charles’ zijn weg probeert te vinden als ‘Charles III’ - vinden zowel kijkers als critici niet zo netjes.

Volledig scherm Elizabeth Debicki als Diana. © Netflix

“Deze verfoeilijke reeks is bewust kwetsend”, aldus royalty-biograaf William Shawcross, die al enkele afleveringen kon bekijken. “Ze blijven nog niet bijna in de buurt van de feiten. Ze hebben bovendien een verhaallijn toegevoegd waarin Charles constant probeert om zijn moeder te laten afzetten, om zelf aan de macht te komen. Complete fictie! Zoiets heeft hij nooit gedaan, want hij weet als geen ander dat de monarchie zo niet werkt. Bovendien had Charles veel liefde en respect voor zijn moeder. Hij zou haar nooit - zoals hij in de serie doet - toeschreeuwen dat ze ‘in de gevangenis gegooid zou moeten worden omdat ze een slechte moeder is’. Ze zijn gewoon verhalen aan het verzinnen.”

Volledig scherm Dominic West als Charles, Olivia Williams als Camilla Parker Bowles © Netflix

Dat Diana’s laatste dagen en zelfs uren opgenomen zijn in de fictiereeks, vindt hij al helemaal niet aanvaardbaar. “Dat is enorm respectloos tegenover haar familie”, klinkt het. “Zulke wonden weer openhalen, door er onwaarachtige dingen aan toe te voegen, is echt niet wat het land nu nodig heeft. De reeks lanceren nu Charles en Camilla net koning en koningin zijn geworden, lijkt wel een haatcampagne.” Want ja, ook de affaire tussen Charles en Camilla komt uitgebreid aan bod, terwijl de minnaars van Diana (op Dodi Fayed na) volledig uit het script geschrapt zijn.

Volledig scherm Imelda Staunton als Queen Elizabeth II, Jonathan Pryce als prins Philip. © Netflix

Ook online wordt er al volop gespeculeerd over het nieuwe seizoen, waarin Imelda Staunton de rol van Queen Elizabeth zal overnemen. Eerder was er al kritiek nadat bekend raakte dat ‘The Crown’ ook een vermeende affaire van prins Philip uitgebreid zou verfilmen. “Dit is wel erg ongepast, zo vlak na de dood van Elizabeth... Ze hebben haar pas naast Philip begraven”, klinkt het op Twitter. De reeks had in het verleden namelijk al een rechtstreekse invloed op de populariteit van de royals, zeker op die van koning Charles en koningin Camilla.

Netflix heeft de klachten duidelijk gehoord, en probeert op voorhand in te grijpen. Zopas werd er een disclaimer aan de serie toegevoegd, waarop te lezen staat dat de serie “enkel gaat om fictie, niet om feiten”.

Volledig scherm Lesley Mansville als prinses Margaret. © Netflix

LEES OOK

BEKIJK OOK

Volledig scherm Jonny Lee Miller als Prime Minister John Major © Netflix

Volledig scherm Claudia Harrison als Princess Anne © Netflix