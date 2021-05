Imke Courtois wordt presentatrice en Linde Merckpoel volgt de Belgian Cats: dit is de sportzomer van de VRT

Bij VRT organiseren ze deze zomer voor de eerste keer sinds de lockdown van maart 2020 een programma met publiek. In ‘Villa Sporza’ hoeven voetbalfanaten niets te missen van het EK voetbal. Vanaf vrijdag 11 juni krijgen we namelijk maar liefst 51 wedstrijden voorgeschoteld. “Alles gebeurt op een veilige manier, door de afname van een sneltest bij alle aanwezigen en een decor dat helemaal aangepast is aan de covidregels”, klinkt het bij Pieter De Windt, hoofdredacteur Sporza. Het zijn bovendien Maarten Vangramberen en Karl Vannieuwkerke die de presentatie van het programma voor hun rekening zullen nemen.

Opvallende afwezige

Van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus is het dan weer tijd voor de langverwachte Olympische Spelen in Tokio. Maarten Vangramberen leidt ‘s nachts iedereen vanuit Tokio doorheen de belangrijkste sportcompetities in ‘Tokio Live’. Hij krijgt hiervoor de hulp van Aster Nzeyimana en Imke Courtois. Voor Imke is het trouwens haar debuut als presentatrice, want zij was voordien vooral te horen als analist. Wel is ze niet de enige die een debuut maakt deze zomer. Ex-wielrenner Serge Pauwels debuteert namelijk als radiocommentator. ‘s Ochtends neemt Frank Raes het even van Maarten over. In een ontbijtprogramma ontvangt hij elke dag enkele boeiende gasten. Aansluitend bundelt Catherine Van Eylen het belangrijkste sportnieuws in ‘Studio Tokio’. Opvallende afwezige is Ruben Van Gucht. Tijdens de sportzomer is hij enkel ‘s avonds in ‘Studio Tokio’ te horen. Hij vat er het belangrijkste sportnieuws vakkundig samen.

Verschillende formats

Verder is er ruimte voor heel wat verschillende formats. In de videoreeks ‘Vuurdoop’ worden kijkers in aanloop naar de Spelen al volledig ondergedompeld in de olympische sfeer. Net voor de start van de Olympische Spelen worden er op Eén ook nog twee bijzondere documentaires uitgezonden over Ann Wauters en Nina Derwael. Op woensdag 21 juli kruipen we in het hoofd van Ann Wauters en volg je de weg die ze samen met de Belgian Cats aflegt richting kwalificatie voor de Olympische Spelen. Een dag later, op donderdag 22 juli, is het de beurt aan Nina Derwael. In januari 2020 richtte Nina Derwael, samen met het volledige team Belgym, het vizier op de Olympische Spelen van Tokio. Inge Van Meensel volgt vanop de eerste rij de turbulente aanloop naar wat het hoogtepunt moet worden in de carrière van de Belgische gymnastes. MNM lanceert dan weer ‘Tokyo Hotel’, een podcast waarin we de meest bijzondere hotelervaringen van onze Belgische sporters ontdekken.

Nog meer bekende gezichten

Linde Merckpoel neemt dan weer het EK basketbal voor vrouwen voor haar rekening. Zij volgt onze Belgian Cats al lang, leerde als grote supporter de spelers kennen, en beleefde hun belangrijkste sportprestaties vanop de eerste rij. Zij wil Vlaanderen nu warm maken om mee te supporteren voor deze topploeg en zorgt van donderdag 17 tot en met zondag 27 juni voor een unieke blik achter de schermen van het EK.

Vervolgens zet Radio 2 op speeldagen van de duivels Niels en Wiels in ‘FC Niels & Wiels’. Samen supporteren ze met BV’s, Bekende Voetbalfans, luisteraars en veel live-feestmuziek. Daarnaast ontdekken ze de kleine kantjes van onze tegenstanders, volgen ze onze voetbalhelden op afstand en schreeuwen ze onze Duivels naar de overwinning.

Nieuws op kindermaat

Ook de allerkleinsten onder ons worden niet vergeten. Op Ketnet wordt vanaf zaterdag het tweede seizoen van ‘Competitiebeesten’ uitgezonden. Daarin krijgt iedereen een unieke kijk in het leven van zes topsportkinderen met een olympische droom zoals bijvoorbeeld Nina Derwael (gymnastiek, 21) en Laurens Devos (tafeltennis en paralympiër, 20). Gedurende vier maanden volgt productiehuis Het Konijn de talenten tijdens trainingen en wedstrijden, in binnen- en buitenland. Hoe ziet hun leven als topsporter eruit? Hoe gaan ze om met winst en verlies? Hoe combineren ze hun sport met school en vrienden? En hoe gingen ze om met de coronacrisis en het jaar uitstel van de Olympische Spelen?

En dan hebben we nog de Ketnet-wrappers. Zij slaan de handen in elkaar om in aanloop naar en tijdens het het EK te supporteren voor de Rode Duivels. Ze brengen vanaf vrijdag 4 juni met ‘We gaan door’ hun eigen supporterslied om de nationale voetbalhelden een hart onder de riem te steken. Ook Karrewiet zal de prestaties van de Rode Duivels en de Belgen in Tokio op de voet volgen en het nieuws op kindermaat brengen.

