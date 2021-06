Imke Courtois wordt anker van de sportzomer: “Ik dacht niet dat ik zo ambitieus was”

TV 7 doden, 9 liefdes­breu­ken en 3 gijzelin­gen: het 26ste ‘Thuis’-sei­zoen in cijfers:

12 juni Het 26ste seizoen van ‘Thuis’ was er eentje om in te lijsten, want wat gebeurde er niet allemaal in die 205 afleveringen? Er vielen maar liefst zeven doden en negen liefdeskoppels gingen uit elkaar. Al was er met drie aanzoeken, één huwelijk en een geboorte ook wel wat heugelijk nieuws. Dit is het rapport met het seizoen in cijfers.