Imke Courtois, Ine Beyen en Tess Elst kleuren opvallend vrouwelijke VRT-sportzomer: “Kwaliteit moet voorop staan”

TVVrouwen boven deze zomer bij de VRT. In de rijkgevulde sportzomer maken dames straks op én naast het veld de dienst uit. “Het zou alleen maar mooi zijn als zo meer meisjes gaan sporten of journalistiek studeren”, vertellen Sporza-gezichten Imke Courtois (34), Ine Beyen (35) en Tess Elst (31).

Het EK voetbal met de Red Flames, de Tour de France voor vrouwen met Lotte Kopecky, het WK Basketbal met de Belgian Cats én het WK Volleybal met de Yellow Tigers. De beste sportvrouwen van ons land komen deze zomer allemaal in actie. Goed nieuws vinden Imke Courtois, Ine Beyen en Tess Elst. De drie Sporza-gezichten versterken - opnieuw of voor het eerst - hun mannelijke collega’s met presentaties, commentaar of analyses.

“Deze sportzomer is een kans om de fanbasis voor vrouwensport uit te breiden”, vindt ex-wielrenster Ine Beyen die straks naast Ruben Van Gucht commentaar zal geven in de Tour des Femmes en reportages maakt voor ‘Vive Le Vélo’. “Het is supergoed nieuws dat er veel meer aandacht is, maar de kwaliteit moet voorop staan, anders wint niemand erbij. Gelukkig is dat deze zomer zo.”

Mannenbastion

Met de Ronde van Frankrijk voor mannen, het WK atletiek en de European Championships, zullen uiteraard ook mannen hun conditie tonen deze zomer, maar vrouwen leiden dit keer de dans. En dat gaat, voor alle duidelijkheid, niet ten koste van het niveau. “Vooroordelen zijn er altijd...”, zucht Imke Courtois. “Die komen veelal van mensen die te weinig vrouwensport kijken of die niet begrijpen dat je het niet met mannensport mag vergelijken. Voetbal bijvoorbeeld is fysiek anders dan bij de mannen, maar technisch en tactisch is het echt wel kwalitatief goed. Ja, er zullen straks flutwedstrijden zijn op het EK, maar die heb je bij de mannen toch ook?”

Quote Achter de schermen bij Sporza werken heel veel vrouwen en de laatste jaren zijn er alleen maar bijgekomen, het lijkt me logisch dat er dan ook meer op tv komen. Tess Elst

Courtois, die straks co-commentaar geeft bij de Red Flames en later vanuit een Sporza-studio de European Championships zal inleiden, is inmiddels een oudgediende op het Sporza-scherm. Kennismaken wordt het straks met Tess Elst. Zij zal volgende week de sportzomer openen als verslaggever van het WK 3x3 basketbal in Antwerpen. “Dat is spannend, maar ik werk al tien jaar op de Sporza-redactie dus helemaal nieuw is het niet voor me”, glimlacht ze. “Mensen vragen me wel vaker hoe het is om als vrouw te werken in een mannenbastion, maar zo voel ik dat helemaal niet aan. Achter de schermen werken heel veel vrouwen en de laatste jaren zijn er alleen maar bijgekomen, het lijkt me logisch dat er dan ook meer op het scherm komen.”

Stickerboek

Imke knikt. “Van de term ‘positieve discriminatie’ word ik soms zenuwachtig”, klinkt het. “Ik zou niet willen gekozen worden voor deze job omdat ik ‘alleen maar’ een vrouw ben en ik geloof sterk dat dat in deze niet het geval is. Hier lopen heel wat vrouwen met kwaliteiten rond. Wat betreft het uitzendschema is het fijn dat de VRT nu sporten toont die een paar jaar geleden nog als niche worden omschreven en dat ook vrouwensporten meer aan bod komen, maar laat ze gewoon naast de mannensporten bestaan. We kunnen profiteren van elkaars succes.”

Dat vindt ook Ine Beyen. “Ik heb een dochtertje van vijf die gek is op haar stickerboek van de Tour de France. Daar staan dit keer ook vrouwen in. Het is toch de max dat ze daar nu ook naar kan opkijken? Het zou alleen maar mooi zijn als zo meer meisjes gaan sporten of journalistiek studeren.”

Dit is de sportzomer van VRT WK 3x3 basketbal: 21/6 tot 26/6 Tour de France / Tour de Femmes: 1/7 tot 24/7 en 25/7 tot 31/7 EK Vrouwenvoetbal: 6/7 tot 31/7 WK Atletiek: 15/7 tot 24/7 European Championships: 11/8 tot 21/8 EK Basketbal: 1/9 tot 18/9 WK Volleybal vrouwen: 23/9 tot 15/10 WK Basketbal vrouwen: 23/9 tot 3/10 WK wielrennen: 18/9 tot 23/9

Lees ook: