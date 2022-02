Ilse La Monaca is al 14 seizoenen op post bij ‘De Buurtpolitie’: “Ik heb geweend toen ik leerde schieten”

TV Nicolas Caeyers interviewt feestvie­rend Vlaanderen in ‘We Like To Party’

De muziek mag weer op de luidste stand, de mondmaskers mogen af en de dansbenen worden losgegooid. Na maanden stilstand komt het nachtleven weer op gang. Reden genoeg om het programma ‘We Like To Party’ van onder het stof te halen. Host Nicolas Caeyers duikt het nachtleven in en komt terug met feestreportages, die vanaf dinsdag 22 februari elke week exclusief te bekijken zijn via VTM GO.

