Illegale film- en tv-app Popcorn Time offline gehaald

TV Jeroen Meus vertelt over overleden broer in ‘Sergio over de grens’: “Ik heb geleerd dat ik een gevuld leven wil”

Afgelopen weekend moest Jeroen Meus (43) zijn broer Wim afgeven. Tijdens de opnames van het VTM-programma ‘Sergio over de grens’ sprak de tv-kok nog over de gezondheidsproblemen van zijn broer, die toen nog leefde. “Mijn broer rookt niet, drinkt niet, is super sportief en wordt ook getroffen. Dat is een zwaar kruis om te dragen.”

3 januari