“Ik zie ze, ik zie ze!”: De jagers hebben Gunther Levi en Sven De Ridder bijna te pakken in ‘Het Jachtseizoen’

TV VRT haalt omstreden docureeks ‘FIRE’ offline: “Een van de gezichten betrokken bij Russisch piramide­spel”

Van “pure oplichterij” tot zelfs “extreem gevaarlijk”: de kritieken rond documentaire ‘FIRE: vroeg op pensioen’ waren niet mals. Toch hield de openbare omroep het programma in het aanbod van VRT MAX, omdat “ook controversiële onderwerpen een plaats hebben”, klonk het. Tot nu, want onderzoek van uitgerekend de VRT zelf wijst uit dat een van de gezichten in het programma betrokken is bij een Russisch piramidespel.

13 september