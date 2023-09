“Ik zet zonder gêne op elke gevraagde plek een tattoo, ook de schaamstreek”: Tijs Vanneste opent de deuren van ‘De tattoo shop’

tv Andy Peelman en Karen Damen saboteren het busje van de jagers in ‘Het Jachtsei­zoen’

Een helikoptervlucht, boottocht of ritje in een racewagen? Geen enkel vervoermiddel is te zot om de jagers te slim af te zijn in het nieuwe seizoen van ‘Het Jachtseizoen’. In de eerste aflevering zijn Andy Peelman (39) en Karen Damen (48) het opgejaagd wild. ‘Smeerlapke’ Andy heeft meteen al een verrassing voor de jagers.