“Ik zal altijd over mijn schouder moeten kijken”: waarom John Bryan écht doodgezwegen werd in 'James De Musical’

Het was een hele tijd stil rond John Bryan (67) - beter bekend als ‘den John’ -, maar ondertussen laat de ex-man van Astrid Coppens weer van zich horen. Eind november klapte Bryan al uit de biecht over de situatie tussen Jeffrey Epstein en prins Andrew. Donderdag had de Amerikaanse zakenman het in een nieuw interview met het Britse ITV dan weer over het zogenaamde ‘teenzuigschandaal’ met Sarah Ferguson. “Ik was 20 minuten thuis toen ik plots een telefoontje kreeg.”

1 december