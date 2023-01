“Ik zal altijd over mijn schouder moeten kijken”: waarom John Bryan doodgezwegen werd in 'James De Musical’

Showbits ‘Den John’ opvallende afwezige in 'James De Musical': Astrid Coppens reageert

Vlaanderen smulde gisteravond van de musical rond Astrid Coppens die James Cooke en zijn team voor haar gemaakt hadden. De hereniging met broer Lau, vertederende beelden met Billy-Ray en echtgenoot Bram en haar ouders die hun tv-debuut maakten. Eén man werd in het hele verhaal helemaal doodgezwegen: haar eerste man John Bryan, waarmee ze in Hollywood toch meer dan vijf getrouwd was. Een bewuste keuze of gewoon vergeten? Astrid vertelt het aan Jarne in een nieuwe Showbits.

