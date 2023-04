“Ik wilde koste wat het kost een rekenmachine in de buurt hebben. Kan altijd van pas komen”: afvaller in ‘De mol’ verlaat spel in tranen

TV Roel Vanderstuk­ken en Belinda Voorspoels geven ja-woord in ‘Familie’: “Maar trouwen in het echt hoeft voor mij niet”

“Net als een echt getrouwd koppel, kibbelen en bekvechten wij ook op de set.” Ondanks de vele donkere wolken boven de relatie van Benny en Samira in ‘Familie’, is hun geplande trouwfeest nu toch eindelijk daar. Een scène die niet evident te spelen is, geven Roel Vanderstukken en Belinda Voorspoels toe. In een dubbelinterview weiden ze uit over hun visie op het huwelijk, de racistische reacties op sociale media en hoe zij omgaan met de woke-cultuur. “Die woke jongeren maken zich soms druk om niets.”