“Ik wilde het fatsoenlijk houden voor de buren”: Lien, Joren en hotelpersoneel reageren op incident in ‘Blind getrouwd’

Hij geloofde zijn eigen ogen niet. Toen Joren terugkwam van een dagje op een boot met de andere koppels, kon hij plots zijn hotelkamer niet meer binnen. Camera’s waren er niet bij tijdens dat moment, maar Joren legt het de volgende ochtend voor de lens uit. “Lien had de kaart van de deur. Ik dacht dat ze me via het schuifdeur ging binnenlaten.” Niet dus. “Ik heb aan de deur zitten trekken, maar die ging niet open. Uiteindelijk heb ik op een bedje naast het zwembad geslapen met twee handdoeken als donsdeken.”

Bekijk ook: Lien en Joren leggen het terug bij

Miscommunicatie

Een kort nachtje voor Joren, maar daar heeft Lien naar eigen zeggen niets mee te maken. Ze houdt vol dat het schuifraam wel degelijk open was en dat ze dat nog had geroepen naar haar man. “Leugen nummer één is een feit”, benoemt Joren het de volgende dag ietwat laconiek. “Allez, je gaat toch kijken en denkt: ‘Waar is mijn man gebleven?’”, vraagt hij zich luidop af. Lien houdt het incident op miscommunicatie, maar bij Joren heeft het gebeuren duidelijk een impact. “Ik heb mijn typisch komische schwung eraan gegeven, maar ik had wel iets van: ‘Als je me dat nog eens lapt, komt het niet goed.’” De Lennikse wijnverkoper kan er nog mee lachen in de aflevering, maar toch vooral als een boer met kiespijn.

Bekijk ook: hotelpersoneel verklapt welk ‘Blind getrouwd’-koppel ruzie maakte op huwelijksreis

Vreemd incident. Het hotelpersoneel maakte in een gesprek met deze krant bovendien gewag van een verhitte discussie had tussen de twee. “Er waren enkele koppels die elkaar vanaf het begin al leuk vonden”, vertelde sales manager Defne Turan. “Maar dat was niet het geval voor Joren en Lien. Ze hadden een beetje ruzie toen ze hier in de villa waren. We willen natuurlijk dat ze allemaal goed overeenkomen. Zowel de cameraploeg als wij probeerden te bekijken wat we konden doen om hen te helpen. Uiteindelijk hebben ze het bijgelegd.” Waarover de ruzie precies ging, weet Turan niet. “We probeerden wel wat woorden op te vangen om te horen waarover het ging, want wij zijn natuurlijk ook nieuwsgierig. Het was tamelijk heftig, maar daarna hebben ze het bijgelegd.”

Nooit zware woorden

Maar voor Joren en Lien is dat volledig uit de lucht gegrepen. “Ik heb geen enkel idee van waar ze dat halen, er zijn nooit zware woorden gevallen”, zegt Lien nu, terugkijkend op die avond. “Ja, de volgende ochtend was Joren wat geprikkeld. Dat zou ik zelf ook zijn, moest ik een nacht op ligstoel hebben doorgebracht. Maar het was écht een groot misverstand.”

“Je moet weten dat zo’n hotelkamer een kleine villa is”, vervolgt Lien. “Ik stond me boven klaar te maken om naar bed te gaan toen ik een bericht kreeg van Joren. Dat bericht zag ik pas 15 minuten nadat het was verstuurd. Ik ging naar beneden en zag Joren op dat bedje liggen. Ik vroeg hem binnen te komen. Hij zei dat hij zou komen, maar blijkbaar is hij — net als ik — als een blok in slaap gevallen. Voor alle duidelijkheid: van alcohol was geen sprake, we hadden amper iets gedronken op die boot.”

Bekijk ook: Joren reageert op het incident in Bodrum

Terug vrede

Joren was duidelijk boos na het incident, al houdt hij nu de deur op een kier over wat er echt gebeurd is. “Misschien heb ik er toch op een verkeerde manier aan zitten schuiven, wie weet”, zegt Joren. “Ik heb nog op het raam geklopt, maar wilde het ook fatsoenlijk houden voor de buren. Ook langs de receptie gaan was geen optie. Het is daar zo groot als een dorp, hè. Het is niet voor niets dat ze je er met golfkarretjes afzetten.”

Ondanks het hele gebeuren is er nog veel goeie wil tussen de twee. De volgende ochtend volgde een uitgebreid gesprek dat werd besloten met een dikke knuffel. Maar hoe dan ook lijkt er veel te moeten gebeuren voor het nog goedkomt tussen de twee. Ondanks te goede bedoelingen lijkt het water toch vooral erg diep.

Op de hoogte blijven van alles wat er zich in ‘Blind getrouwd' afspeelt? Je leest er alles over in ons dossier.

LEES OOK: