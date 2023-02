“Ik werd ook gepest vroeger”: Emma van ‘#LikeMe’ presenteert deze week STIP IT op Ketnet

Lotte De Clerck presenteert het Ketnet-programma waarin zij samen met de andere boegbeelden in het STIP IT-busje doorheen Vlaanderen rijdt op zoek naar getuigenissen van kinderen over pesten. Dat zij het gezicht is van de actie, is geen toeval. “Ik ben vroeger ook gepest. Gelukkig ligt dat achter mij.” De actrice kan zich daarom goed inleven in wat de kinderen haar vertellen. “Kinderen kunnen door pesten psychisch lijden. We hebben dan ook op voorhand afgesproken wat ze willen vertellen. Als ze bepaalde verhalen liever voor zich hielden, was dat ook goed.”