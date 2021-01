"Ik werd afgestraft in mijn job omdat ik niet inging op avances": Ex-Miss Belgian Beauty Nele Somers (36) duikt op in ‘Missie Callcenter’

Van een man met een fascinatie voor de Bende van Nijvel tot een vrouw die wil weten hoe ze kan controleren of haar man naar porno kijkt. De mensen die Nele Somers (36) - samen met andere ex-missen als Dina Tersago, Ann Van Elsen en Anne De Baetzelier - vanavond advies mag verstrekken in 'Missie Callcenter', zijn nogal 'variërend'. "Het zijn stuk voor stuk toffe bellers", zegt Nele, die vooraf zo haar twijfels had om deel te nemen aan het VTM 2-programma. "Ik ben voorzichtig met wat ik in de media doe, want mijn gedrag heeft een impact op het hele team in mijn advocatenkantoor." Artes heet dat kantoor. Het werd opgericht in 2018, heeft een vestiging in Antwerpen en Hasselt, en is gespecialiseerd in onder meer intellectuele eigendomsrechten, media en communicatie. Meer dan tien jaar al werkt Nele als advocate én mag ze zelfs aangesproken worden als doctor in de rechten.