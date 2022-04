“Ik was er kapot van en heb gehuild”: Katrien De Becker verdwijnt zeer tegen haar zin als Tania uit ‘Thuis’

TV Ook Nederland­se versie van ‘De verraders' zorgt voor ophef: “Ik vind dit misselijk­ma­kend”

Niet alleen bij ons, maar ook in Nederland zorgt ‘De verraders’ voor heel wat ophef. Zo is deelneemster Esmée van Kampen, een zangeres en actrice, woest op de makers van het programma, omdat ze vindt dat ze verkeerd is neergezet. Na de uitzending van de meest recente aflevering werd de zangeres via de sociale media hard aangepakt door kijkers, en dat pikt Van Kampen niet.

13 april