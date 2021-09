“Ik was amper 13 toen ik wou meedoen in een seksfilm”: pornoacteurs open in ‘Durf Te Vragen’

TVDinsdagavond getuigden acht mensen uit de porno-industrie openhartig over hun job in ‘Durf te vragen’. Onder meer pornoproducente Elise Van Vlaanderen en online pornomodel Nanoe Vaesen kwamen aan het woord. Ze vertelden hoe ze in de pornowereld terechtkwamen en spraken over de verschillen tussen de Vlaamse porno-industrie en de Amerikaanse. Siska Schoeters ging ook op bezoek bij Damon Heart, die actief is in de wereld van het gay adult entertainment. “Porno is een beetje Walt Disney voor volwassenen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lady Lyne begon porno te maken nadat haar relatie stukliep. “Ik heb beslist om in de porno-industrie te gaan toen ik mijn man had buiten gezet. Ik heb wat research gedaan en zo ben ik daarin terecht gekomen.” Pornoproducente Elise Van Vlaanderen vertelt dat ze door haar partner in de industrie beland is. “Het triggerde me dat hij in de porno-industrie werkte. Ik wou dat ook in Vlaanderen opzetten.”

Acteur Damon Heart was amper dertien jaar toen hij geïnteresseerd was in porno. “Ik wou daar graag in meespelen en dat idee bleef mij achtervolgen.” Online pornomodel Nanoe Vaesen wou graag paaldanseres worden. “Ik voelde me sexy en ik had voor mijn vriendje in het middelbaar een filmpje gemaakt dat heel de school rondging. Ik was enorm verbaasd hoe hard ik daardoor werd afgeschreven. Met deze job kan ik mezelf uiten. Het is oké en iedereen heeft seks.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Siska Schoeters ging ook langs bij Damon Heart. Hij is al zo’n vijf jaar actief in de wereld van het gay adult entertainment. Bij gebrek aan producenten van het genre in België werkt Damon enkel in het buitenland, meestal in de Verenigde Staten en Canada voor grote professionele studio’s. Als tiener droomde hij er al van om in de porno-industrie te werken. Zijn eerste stappen zette hij uiteindelijk pas op zijn dertigste, maar hij heeft er nog geen moment spijt van gehad. “Porno is de fantasiebeleving voor volwassenen, een beetje wat Walt Disney is voor kinderen.” Als Damon niet op een set staat, werkt hij in de evenementensector.

De presentatrice was vooral verbaasd door het uiterlijk van Damon Heart. “Jij zit er niet echt uit als een pornoacteur. Je zou ook kunnen doorgaan als een toffe wiskundeleraar", aldus Siska.

Durf te vragen: elke dinsdag om 20.35 uur op Eén.

LEES OOK: