“Ik vond je net iets te sexy”: deze ‘De Bachelor’-kandidate deed ook al mee aan ‘K3 zoekt K3’

Meerdere audities

Voor Karina was het ook niet haar eerste auditie. Eerder deed ze al mee aan het programma ‘Vind je lief’ en ‘Belgium’s Got Talent’. Op haar Instagramaccount kunnen we zien dat de ondertussen 29-jarige onderneemster in het verleden al te zien was in ‘De Buurtpolitie’. Daarnaast is Karina momenteel te zien in ‘De Bachelor’ op Play4.”Deze 29-jarige verschijning met Oekraïnse roots kwam op haar vijfde samen met haar mama naar België. Ze hebben een zeer nauwe band en werken dan ook dagelijks samen in hun eigen zaak. Ze is een geboren entertainer en houdt van dansen en zingen. In de liefde kent Karine voorlopig weinig succes. Karina is helemaal klaar om zich te settelen en zoekt een man die zorgzaam, geduldig en ambitieus is”, klinkt het in haar omschrijving.