“Ik voelde me een stuk vlees”: acteur Scott Patterson razend over scène uit ‘Gilmore Girls’

TVActeur Scott Patterson (63) is razend over objectiverende scène uit de serie ‘Gilmore Girls’. “Ik durfde destijds niets te zeggen, maar ik voelde me er heel slecht bij”, vertelt hij in een interview met iHeart.

Van 2000 tot 2007 speelde Scott Patterson de rol van restauranteigenaar Luke Danes in de hitserie ‘Gilmore Girls’. Een rol waar hij op dit moment niet helemaal tevreden op terugblikt. En dat heeft vooral met één bepaalde scène te maken.

In een aflevering uit het derde seizoen van de serie, komt Pattersons personage Luke het fornuis herstellen van zijn geliefde Lorelai Gilmore (Lauren Graham). Daarvoor ligt hij op de grond in een donkerblauwe jeansbroek. Tijdens de scène focust de camera volledig op het achterwerk van de acteur. Waarop de omstaande personages er een uitbundige conversatie over voeren: “Ik heb per ongeluk zijn achterwerk aangeraakt daarnet, maar het heeft een heel mooie vorm” en “Je hebt echt een heel mooi kontje”, klinkt het bij de omstaande vrouwen in de scène.

(Lees meer onder de video)

Een stuk vlees

In een recent interview met iHeart liet Patterson weten dat hij zich eigenlijk zeer ongemakkelijk voelde bij het filmen van de scène. “Ik had er geen vrede mee en ik haatte die scène. Ik moest die tekst leren, de scène repeteren en het meerdere malen opnieuw filmen. En dat waar de volledige productie op stond te kijken. Gewoonweg verschrikkelijk.” Hij vervolgde: “Ik heb er nooit iets van gezegd want het was mijn job en ik wilde niet moeilijk doen. Maar ik voelde me net een stuk vlees.”

Hij haalde daarbij ook uit naar de producent van de serie: “Dit is hoe de maker het personage voor ogen had. Een personage dat je kan vernederen zonder dat hij er iets van zegt. En dat is gewoon verschrikkelijk.”

HERBEKIJK OOK:

LEES OOK: