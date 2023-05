“Ik voelde dat ik muzikaal was, maar ik durfde de stap niet te zetten”: trailer docureeks Metejoor gelost

Dit is het scheld­woord waarvoor beroemde presenta­tor ‘Fox News’ is ontslagen

In zijn tv-show op Fox News mocht de conservatieve presentator Tucker Carlson veel zeggen. Maar dat hij aan de deur werd gezet, zou te maken hebben met één bepaald scheldwoord dat hij in een privébericht gebruikte ten opzichte van een van zijn bazen. Het ‘k-woord’ kost nu een van de beroemdste werknemers uit de VS zijn job, schrijft New York Magazine.