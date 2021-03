"Ik voel me nu meer bevrijd in mijn eigen relatie": Kat Kerkhofs duikt in de wereld van seks en relaties

De kans dat Kat Kerkhofs morgen bij ons op straat wordt aangesproken over haar nieuwe programma is klein. Na een passage van drie weken in Antwerpen - hun huis in Leuven wordt nog gebouwd - zitten Kat en Dries voor de komende twee weken opnieuw in Napels. Het is vanuit haar sofa, met een Zuiders winterzonnetje op haar neus en een bijwijlen sputterende wifi-verbinding dat de vlotte blondine vooruitblikt op 'Kat zonder grenzen'. Het allereerste programma dat ze zelf van A tot Z bedacht. Dat zorgt voor veel extra druk, vertelt ze. De zenuwen gieren nu al door haar lijf. "Al meerdere keren ben ik 's nachts wakker geschrokken. In het begin maakte ik me zorgen over kritiek die de kijkers zouden hebben, maar nu is mijn grootste nachtmerrie vooral dat het programma zou passeren zonder dat er een haan naar zou kraaien. Dat erover gepraat wordt, goed of desnoods slecht, is voor mij het belangrijkste."