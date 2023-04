“Ik voel me heel schuldig”: de tranen vloeien rijkelijk bij Stef in reünie-aflevering ‘Boer zkt vrouw’

TV Daan onthult in ‘Liefde voor muziek’ het opmerkelij­ke verhaal achter de videoclip ‘Exes’: “Ik wandelde rond met een bijl”

Dinsdagavond staan de nummers van Daan centraal in ‘Liefde voor Muziek’. Portland koos alvast voor ‘Exes’. “Het lied heeft zoveel humor. En het is echt iconisch in de geschiedenis van de Belgische popmuziek”, verklaart Jente Pironet over de beslissing. Waarna Daan het opmerkelijke verhaal achter de videoclip van ‘Exes’ uit de doeken doet. “Ik wandelde rond in de Ardennen met een bijl en ging bij mensen aanbellen, op zoek naar voorwerpen van hun exen om stuk te maken”, aldus de artiest. “De meeste deuren gingen wel terug dicht”, lacht hij over de opnames.