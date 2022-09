“Ik voel geen vonk”: ‘Blind Getrouwd’-koppel hoopt op klein wonder om huwelijk te doen slagen

De ongemakkelijkheid kon je tot in de huiskamer voelen. In een schijnbaar leeg restaurant vonden Joren en LIen maar geen aanknopingspunt voor een gesprek. Zij staarde een beetje voor zich uit, hij draaide zenuwachtig aan zijn trouwring.

“Hoe zou het met onze andere vrienden gesteld zijn?”, probeerde Joren na een tijdje.

“Geen idee.”

“Zouden ze even moe zijn als wij?”

“Sowieso.”

Opnieuw stilte.

De verlossing kwam er uiteindelijk in de vorm van een schotel zeevruchten. “Aha, perfect!”, gilde Joren net niet tegen de ober. “Right on time!”. Pijnlijk. Maar dat nog niet alles verloren is, leest u hieronder.

‘Vuile Homo’

De sfeer mocht dan niet altijd vlekkeloos zijn, de kamers in het poepsjieke Lujo-resort in Bodrum zijn dat wel. Dat mag ook, voor een superiorkamer met zicht op zee starten de prijzen aan zo’n 1.000 euro per nacht. Er waren koppels met een nog luxuezere kamer. Wij herinneren ons andere tijden.

Volledig scherm De vier koppels lunchen voor het eerst samen. © VTM

Voor het eerst in zeven seizoenen trokken de koppels bovendien met zijn allen op reis. Een keer aten ze samen om ervaringen te delen. En Dziubi organiseerde ook een workout voor alle koppels. Maar de eerste dagen dienden vooral om hun eigen partner beter te leren kennen. Dat is vooral bij Brecht en Dziubi al vergevorderd. Tijdens hun eerste diner legde die laatste zijn hart op tafel door te beginnen over zijn vreselijke schoolperiode. Hoe hij gepest en zelfs in elkaar geslagen werd omdat hij op jongens valt. “Een keer ben ik op een fuif omsingeld en in elkaar geslagen terwijl ze ‘vuile homo’ riepen”, opende Dziubi zijn hart.

Bij de twee heren lijkt alles nog steeds gestroomlijnd te verlopen, net als bij Jana en Christiaan, die de handen maar niet van elkaar kunnen houden. Voor Joren en Lien, en vooral Jiri en Florence, lijkt een happy end een stuk verder weg.

Joren en Lien: “Ik heb rustmomenten nodig”

Volledig scherm Joren en Lien kenden een ongemakkelijk moment tijdens hun eerste diner. © VTM

Voor het eerst werd de moeilijke start tussen Joren (36) en Lien (30) écht duidelijk. Hun dinertje was een flop. Maar ook daarnaast werd duidelijk dat de twee elkaar helemaal nog niet aanvoelen. Hij wil meteen in de jacuzzi bij aankomst. Zij wil bagage uitlaten. Hij is “een gigantische ochtendmens”. Zij wil ‘s morgens even op gang komen. Hij stuurt selfies van hen naar zijn mama, zij puft onder de druk dat zijn mama haar al uitnodigde voor Kerst en Pasen. Maar: er is een ‘maar’. De dag na het etentje benoemde Lien hun moeilijkheden in de wagen naar een kookcursus. “Jij wil precies altijd bezig blijven”, begon ze tegen Joren. “Ik heb mijn rustmomenten nodig en dan heb ik geen goesting om te babbelen. Zeker als ik moe ben, dan hoeven die vragen niet.” Een eerlijke biecht, die op luid applaus werd onthaald. “Zeg het gewoon, ik ben gene contraire”, reageerde Joren. Er zit zand in de machine, maar de motor draait nog. De twee zijn heel verschillend, maar staan hier duidelijk om de juiste reden. Er zal nog veel gepraat moeten worden. Zij zal zichzelf meer open moeten stellen, hij zijn enthousiasme moeten temperen. Dan kan het nog, wij geven ze nog het voordeel van de twijfel.

Slaagkans: 55 procent.

Jiri en Florence: “Ik voel de aantrekking niet”

Volledig scherm Jiri & Florence hadden nog steeds geen echt gesprek. © VTM

Tussen koele minnaars Jiri (35) en Florence (29) kwam het nog niet tot een clash, maar dat komt omdat ze nog steeds geen echt gesprek hebben gevoerd. “Ik zal blij zijn als we zijn uitgerust, dan kunnen we eens goed babbelen”, verwoordt Florence het op een bepaald moment. Daar was dus tijdens een trouwfeest, een huwelijksnacht, een vakantiedag in een B&B, een drie uur lange vlucht naar Bodrum en een transfer naar het hotel blijkbaar nog geen tijd voor. De twee leven naast elkaar, zoveel is duidelijk. “Ik heb ze graag, maar bij haar zit een rem”, benoemt Jiri de complete impasse na een uitstapje. “De aantrekking, dat vonkje, voel ik niet”, aldus de West-Vlaamse blondine. “Wie weet, ik hoop het, dat het op een gegeven moment spontaan komt.” Een wonder dat wij niet meteen uit de lucht zien vallen. Florence heeft een muur opgetrokken en we zien Jiri niet snel in staat daar over te klimmen.

Slaagkans: 40 procent

Jana en Christiaan: “Ben je écht content met wat je ziet?”

Volledig scherm Christiaan en Jana lijken elkaar steeds meer te vinden. © VTM

Voor het jongste ‘Blind Getrouwd’-duo gaat de ontdekkingsreis gewoon verder. Ze raken maar niet uitgepraat. “We blijven nieuwe themakes aanhalen”, aldus Kempenaar Christiaan (28). Maar ook fysiek laat hij geen kans voorbij gaan zijn vrouw aan te raken. Kusje bij het opstaan, ruggetje insmeren en de twee verstrengelden helemaal in elkaar tijdens een sessie ‘aquayoga’. “Je bent uniek, want ik heb nog nooit zo’n lange tijd doorgebracht met een vrouw”, zegt Christiaan, die eerder vertelde dat hij nog nooit een relatie had. Maar dat ze al heel ver staan na een paar dagen, bewijst Jana (29). Met haar hand in haar hals en aarzelend naar beneden kijkend, vraagt ze Christiaan op een bedeesd moment of hij “nu écht content is met wat hij ziet”. Haar man vond niet genoeg woorden om dat te bevestigen. De ‘vonk’ van Florence is hier al een brandende gaskachel.

Slaagkans: 85 procent

Dziubi en Brecht: “Da’s mijn hubby”

Volledig scherm Dziubi legt zijn hart op tafel over pesterijen. © VTM

Dat ze fysiek waren bleek meteen. Dat ze samen kunnen lachen ook. Maar in deze vierde aflevering legden Dziubi (29) en Brecht (27) ook hun hart op tafel. Brecht over hoe veel hij vroeger woog door kilo’s Nutella en liters chocomelk, Dziubi over zijn verschrikkelijke middelbare schoolperiode waarin hij werd gepest en geslagen. Ook bij zo’n gesprekken trekken de twee nog dichter naar elkaar toe. Brecht kalmeert zijn man, geeft hem zelfvertrouwen door de juiste woorden te zeggen. Tegelijk is hij dan weer in de wolken over het ook stoere kantje van de gevoelige Dziubi. “Da’s mijn hubby”, straalde hij na een wild quadritje waar die aan het stuur zat. Die twee lijken nog steeds voor elkaar gemaakt.

Slaagkans: 90 procent

