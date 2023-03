“Ik vind het prachtig om te zien hoe prinses Elisabeth haar vleugels uitslaat”: heeft Raaf een band met het paleis?

TV “Nooit verwacht dat mensen nog op mij zaten te wachten”: 20 jaar na laatste klus presen­teert Ingeborg weer een programma

She’s back. Twee decennia nadat ze in ‘De keuze van de kijker’ voor het laatst fungeerde als presentatrice, pakt Ingeborg de draad weer op. Samen met Nederlander Dennis van der Geest houdt ze de teugels op ‘Million Dollar Island’ - een extreme versie van ‘Expeditie Robinson’, zo u wil - stevig in handen. Wij spraken haar over de zware wedstrijd, haar aandeel op het eiland en of we nog meer Ingeborg op het scherm mogen verwachten. “Af en toe wilde ik hen helpen of moed inspreken, maar dat mocht niet.”