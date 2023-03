“Ik vind het een beetje louche”: eerste koppels leren elkaar kennen in ‘Gestrand op Honeymoon Island’

Showbits “Ik kan je verzekeren dat er nog écht veel mindfucks komen”: dit is de mysterieu­ze elfde kandidaat uit ‘Bestemming X’

Verbijstering gisteravond bij de kandidaten van ‘Bestemming X’. Plots duikt er een nieuwe concurrent voor de eindwinst van 50.000 euro. Jef Brabants is de elfde deelnemer die voortaan mee moet raden in welk land en op welke locatie de bus is aangekomen. “Ik hou van reizen en avontuur. Daarom heb ik mij ingeschreven”, vertelt Jef aan Senne. Ook de komende weken belooft het nog spannend te worden: “Er komen nog heel wat mindfucks aan”. Bekijk het gesprek in een nieuwe Showbits.