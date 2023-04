“Ik schrok niet dat ze weg was, maar wel dat ze àl weg was”: boer Stef over het plotse vertrek van Elien in ‘Boer zkt Vrouw’

Showbits Zangcoach ‘The Masked Singer’ deelt geheimen: “In sommige landen wordt niet live gezongen, wij bewijzen dat het wel kan”

Moeten de deelnemers aan ‘The Masked Singer’ eerst een auditie doen en kunnen er dan mensen afvallen? Kan je iedereen leren zingen? Wordt er nog veel gesleuteld aan de klankopname na de opname? Allemaal vragen waarmee Desna naar de zangcoach van het programma trekt. Voor wie ook ‘Behind the Mask’ volgt, is Ibernice MacBean geen onbekende meer. Zij is heel trots op de Vlaamse versie van ‘The Masked Singer’. “In sommige landen wordt er niet live gezongen. Onmogelijk onder zo’n masker, zeggen ze. Maar wij bewijzen dat het wel kan”, vertelt ze in een nieuwe Showbits.