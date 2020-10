"Ik kan toch niet nóg eens verliezen?”: Piet Huysentruyt zint op sportieve revanche in ‘Snackmasters’

TV Emma Verlinden, de rebelse tv-doch­ter van Tom Waes in ‘Undercover’: ‘‘Hij zei: Hallo, ik ben Tom en ik speel je papa. Zo bescheiden! Alsof ik niet wist wie hij was”

18 oktober “Tom is zo los en toegankelijk, ik heb niet veel moeite moeten doen om mij in te beelden dat hij mijn vader was”, zegt Emma Verlinden (20). De piepjonge actrice wijst dan ook maar in één richting om uit te leggen hoe het komt dat ze Polly met zoveel verve weet neer te zetten in ‘Undercover’: die van Tom Waes (51).