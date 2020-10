“Ik kan geen zuurstof ‘oefenen’”: eerste repetitie ‘The Masked Singers’ viel Aap zwaar

“De allereerste keer dat we repeteerden met het hoofd op, was voor mij wel heel confronterend", zegt Ruth Beeckmans, aka Aap, in ‘Behind The Mask’. “Ik had echt zoiets van: ‘Oei, ik raak niet aan het einde van het nummer, want er is geen zuurstof voor al die tekst. Het is op, het gaat niet." De actrice was na haar eerste repetitie dan ook ontgoocheld. “Het gaat niet, je kunt niet zingen in dat pak", klonk het. “Onmogelijk. Je hebt gewoon geen lucht: na twee zinnen zit er opeens geen zuurstof meer in.”