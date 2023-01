“Ik huilde voor ik de seksscènes moest opnemen”: Emilia Clarke over ‘Game Of Thrones’

Clarke biechtte op aan ‘DailyMail' dat ze doodsbang was om de seksscènes in te blikken. Ze wist naar eigen zeggen niet wat ze moest doen. “Ik kwam net van de filmschool en was nog nooit op een filmset geweest”, zei ze. “Opeens moest ik strippen voor de ogen van een ploeg.” De jonge actrice wist niet wat van haar verwacht werd. “Ongeacht er naaktheid was of niet, ik dacht dat eerste seizoen dat ik het niet waard was om iets te eisen.”

Wel benadrukte Emilia dat tegenspeler Momoa haar enorm geruststelde. Terwijl zij last had van het imposter syndroom, suste hij haar. Zelfs toen ze een heftige scène moesten vertolken. In de serie wordt Emilia’s personage verkracht op hun huwelijksnacht. “Hij huilde meer dan ik”, blikte Clarke terug op die opnames. “Pas nu realiseer ik me hoe gelukkig ik daarmee was, want zoiets had ook op een andere manier kunnen aflopen. Hij zei altijd: ‘Kunnen we haar een deken geven? Ze bibbert!’ Hij was zo aardig en attent en gaf écht om mij als mens.”