“Ik hoop dat je crepeert”: heftige emoties voor Lauren Versnick in eerste beelden ‘Déjà Vu’

Ze speelde al mee in ‘Studio Tarara', maar met ‘Déjà Vu - Alles is voorbestemd’ heeft Lauren Versnick een eerste hoofdrol te pakken. “Ik hoop dat ik niet afgekraakt zal worden", vertelde ze daar al over in NINA. De opnames bleken meteen een hele uitdaging voor de actrice en model, want er zitten behoorlijk wat emotionele scènes in. Dat blijkt al uit de eerste teaser, die Streamz heeft vrijgegeven.