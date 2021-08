"Ik heb speciaal mijn vaarbewijs gehaald": Joni Ceusters (‘Kamp Waes’) debuteert als acteur in Vlaamse ‘Baywatch’

TV Streamz lanceert trailer van 'Storm Lara' met Ella Leyers in de hoofdrol

12:00 Dringend nood aan een nieuwe serie om te bingewatchen? Dan helpt Ella Leyers (32) je graag uit de nood. Vanaf 23 augustus kruipt de actrice in de huid van Lara in de Streamz Original ‘Storm Lara’. En voor wie benieuwd is naar de reeks hebben we alvast goed nieuws. Het streamingplatform onthulde zonet de eerste trailer voor de serie.