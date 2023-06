“Ik heb niets te verliezen”: de verlegen Michiel is de eerste boer uit het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’

Celebrities Actrices vieren 25-jarig jubileum van ‘Sex and the City’ (alleen Kim Cattrall laat niets van zich horen)

Op 6 juni 1998 maakte de wereld kennis met de vier vriendinnen Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes en Samantha Jones in ‘Sex and the City’. Maar nu exact 25 jaar later, vieren de actrices Sarah Jessica Parker (58), Kristin Davis (58) en Cynthia Nixon (57) deze mijlpaal op Instagram. “Het is ons zilveren jubileum, maar de herinneringen zullen altijd van goud zijn.”