"Ik heb het begrepen, het eten is weer mislukt!” Is dit de leukste sketch van Jacques Vermeire?

Deze villa in Kruisem gaat helemaal op in zijn landelijke setting

17 mei Deze bijna-energieneutrale villa in Kruisem gaat door zijn natuurlijke uitstraling helemaal op in de omgeving. Al is de echte blikvanger misschien wel de ruime bibliotheek die perfect aansluit bij het minimalistische Scandinavische interieur. De houtskeletwoning is bovendien zo luchtdicht geïsoleerd en afgewerkt dat die aan de passiefnorm voldoet. Bouwsite Livios mocht binnenkijken.