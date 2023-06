“Ik heb geleerd hoe belangrijk het geloof voor mensen kan zijn”: Lieve Blancquaert zoekt mee naar een wonder voor MS-patiënt Nathalie Basteyns

Showbits Vanavond start 16e seizoen 'Boer Zkt Vrouw' met Dina Tersago: "Hopelijk doet Cupido nu beter zijn best”

Vanavond trapt VTM het zestiende seizoen van ‘Boer Zkt Vrouw’ af met een eerste oproepaflevering. De tweede oproepaflevering volgt een week later. Vijf boeren en één boerin stellen zichzelf voor aan Vlaanderen in de hoop de liefde van hun leven te ontmoeten. En hoewel in het laatste seizoen geen enkele boer gespaard bleef van een flinke portie drama, staan de potentiële kandidaten nog steeds in de rij voor een plekje in één van Vlaanderens populairste reality-programma’s. Dat en meer vertelt presentatrice Dina Tersago aan Senne in een nieuwe Showbits.