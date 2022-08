“Ik heb een prachtige neus, maar ik kan er niet door ademen”: Jelena en Diaz uit ‘Chasing Beauty’ leggen alles op tafel

TV STREAMING­TIP. ‘The Janes’: toen abortussen ook illegaal waren in puriteins Amerika

Op 24 juni besloot het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om de abortuswetgeving te schrappen. Staten mogen nu zelf bepalen of ze zwangerschapsonderbreking toestaan of niet. Volgens heel wat geleerde koppen zal dat leiden tot een toename in illegale abortussen. Dat een en ander doet denken aan de seventies, is ook Streamz niet ontgaan. Zij brengen ‘The Janes’ in stelling, een docu die het belang van veiligheid en keuzevrijheid onderstreept.

9 augustus