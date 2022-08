“Ik heb een prachtige neus, maar ik kan er niet door ademen”: ‘Chasing Beauty’-gezichten over plastische chirurgie

TV Dit zijn de kandidaten voor ‘Klopjacht Celebs’: “We hebben zin in een uitdaging”

Op het tweede seizoen van ‘Klopjacht’ is het nog even wachten. Maar vanaf vandaag is de jacht wel al geopend op duo’s Julie Vermeire (24) en haar vriend Laurins Dursin (27) en influencers Jonatan Medart (21) en Elodie Gabias (24). In ‘Klopjacht Celebs’ op GoPlay proberen ze zo lang mogelijk uit de handen te blijven van de speurders.

9 augustus