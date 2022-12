“Ik had graag een eervoller afscheid gespeeld”: Tina Maerevoet na 15 seizoenen weg uit ‘Thuis’

TVVijftien seizoenen lang was Tina Maerevoet (38) te zien in ‘Thuis’, tot haar personage Paulien plots overleed na een ongelukkige val. Haar exit was een zware klap voor de actrice, vertelt ze. “Maar als je personage om de twee afleveringen moet zeggen dat ze nog nooit zo gelukkig was, voel je de bui wel hangen.” In een uitgebreid gesprek vertelt ze hoe ze zich voelde toen ze het nieuws vernam, blikt ze terug op haar laatste scène en haalt ze herinneringen op aan de vijftien seizoenen ‘Thuis’. “Ik heb vaak scenario’s gelezen met mijn handen in de lucht en denkend: ‘Waarom moet zij nu weer zoveel miserie meemaken?’”