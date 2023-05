“Ik had eerst geweigerd om deel te nemen, maar Nono overtuigde me”: Koen Wauters is oudste deelnemer in 'Special Forces’

TV Dramatisch afscheid van Stan Van Samang en Danny Timmermans in ‘Thuis’: Harry en Chris sterven samen

Wat een creep was die Chris toch. Vorig seizoen had hij al de dood van Tania (Katrien De Becker) en de ontvoering van inspecteurs Dieter (Raf Jansen) en Tim (Jeroen Lenaerts) met diens dochter Hanna op zijn geweten. In het ‘Thuis’-boek ‘Bloedbroeders’ staat bovendien dat de bad guy vlak voor zijn terugkeer naar Vlaanderen ook nog een moord pleegde. Chris woonde een tijd in Thailand, maar wilde absoluut terugkeren om nog een paar rekeningen te vereffenen. De kijker kwam eerder al te weten dat de opperschurk niks meer te verliezen had, omdat hij door een hersentumor niet lang meer te leven had. In zijn val wilde Chris dus ook nog wel een paar vijanden meesleuren.