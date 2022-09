"Ik ga trouwen": Florence vertelt haar familie dat ze meedoet aan ‘Blind Getrouwd’

Film Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmen samen debuutro­man van Nicci French

Filmliefhebbers opgelet! Want Jan Verheyen (59) en Lien Willaert (46) slaan opnieuw de handen in elkaar. Na ‘Bittersweet sixteen’ en ‘Red Sandra’ buigt het regisseursechtpaar zich nu over ‘Het geheugenspel’. Een verfilming van de debuutroman van het Britse schrijversduo Nicci French.

